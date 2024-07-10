Байден на саміті НАТО оголосив, що США та союзники передадуть Україні п'ять систем Patriot

Президент США наголосив, що західний світ працює над тим, щоб передати Україні "десятки" систем ППО цього року

Джо Байден (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

США нададуть Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot, європейські союзники посилять українську протиповітряну оборону ще чотирма такими системами. Про це на відкритті саміту НАТО повідомив президент США Джо Байден, передає Голос Америки.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Три ЗРК Patriot передадуть США разом з Німеччиною та Румунією, ще одну зберуть Нідерланди з іншими союзниками. Італія своєю чергою передає Україні SAMP-T.

"Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати", – сказав Байден.

Він наголосив, що західний світ працює над тим, щоб передати Україні "десятки" систем ППО цього року.

Крім того, найближчими місяцями Україна отримає від Вашингтона та союзників "десятки" тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard, додав американський лідер.

"Україна може і має перемогти Путіна", – підсумував Байден, завершуючи промову.

Напередодні саміту НАТО генсек Альянсу Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Києву. Він також висловив сподівання, що Україна стане членом Альянсу впродовж 10 років.

9 липня 2024 року пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс має "дуже позитивні" новини щодо систем Patriot для України.

Читайте також: У Байдена пообіцяли "набір сильних сигналів" Путіну після масованого удару по Україні