Зеленський у квітні просив сім систем Patriot. У НАТО мають "дуже позитивні" новини

Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Україна отримає "дуже позитивну" відповідь щодо семи систем ППО Patriot найближчими днями

Володимир Зеленський та система ППО Patriot (Фото: ЕРА/JENS BUETTNER)

У квітні президент Володимир Зеленський просив у союзників сім систем протиповітряної оборони Patriot для України. Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс має "дуже позитивні" новини з цього приводу, передає Голос Америки.

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"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", – сказала вона.

Сміт запевнила, що під час саміту НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться вже 9 липня, Зеленський "відчує стійку відданість Україні" з боку Альянсу.

"У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо", – розповіла дипломатка.

Під час саміту союзники також підготують "міст до членства" України у Північноатлантичному альянсі.

4 липня 2024 року Зеленський анонсував, що Україна підпише якусь "сильну безпекову угоду" на саміті НАТО.

Напередодні саміту НАТО Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Києву. Він також висловив сподівання, що Україна стане членом Альянсу впродовж 10 років.

5 липня стало відомо, що Болгарія розглядає можливість виділити Україні 80 млн євро на вашингтонському саміті НАТО, але за це потрібно проголосувати парламенту.

У проєкті тексту спільного комюніке НАТО, шлях України до вступу в Альянс назвали "незворотним", повідомляло CNN із посиланням на трьох співрозмовників, які обізнані з ситуацією.

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