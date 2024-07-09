Зеленський у квітні просив сім систем Patriot. У НАТО мають "дуже позитивні" новини
У квітні президент Володимир Зеленський просив у союзників сім систем протиповітряної оборони Patriot для України. Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс має "дуже позитивні" новини з цього приводу, передає Голос Америки.
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"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", – сказала вона.
Сміт запевнила, що під час саміту НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться вже 9 липня, Зеленський "відчує стійку відданість Україні" з боку Альянсу.
"У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо", – розповіла дипломатка.
Під час саміту союзники також підготують "міст до членства" України у Північноатлантичному альянсі.
- 4 липня 2024 року Зеленський анонсував, що Україна підпише якусь "сильну безпекову угоду" на саміті НАТО.
- Напередодні саміту НАТО Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Києву. Він також висловив сподівання, що Україна стане членом Альянсу впродовж 10 років.
- 5 липня стало відомо, що Болгарія розглядає можливість виділити Україні 80 млн євро на вашингтонському саміті НАТО, але за це потрібно проголосувати парламенту.
- У проєкті тексту спільного комюніке НАТО, шлях України до вступу в Альянс назвали "незворотним", повідомляло CNN із посиланням на трьох співрозмовників, які обізнані з ситуацією.
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