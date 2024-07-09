Зеленский в апреле просил семь систем Patriot. У НАТО есть "очень положительные" новости

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Украина получит "очень положительный" ответ относительно семи систем ПВО Patriot в ближайшие дни

Владимир Зеленский и система ПВО Patriot (Фото: ЕРА/JENS BUETTNER)

В апреле президент Владимир Зеленский просил у союзников семь систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что у Альянса "очень положительные" новости по этому поводу, передает Голос Америки.

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"Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И у нас есть очень положительный ответ по поводу этого, который поступит в ближайшие дни", – сказала она.

Смит заверила, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который начнется уже 9 июля, Зеленский "испытает устойчивую преданность Украине" со стороны Альянса.

"У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина, и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим", – рассказала дипломат.

В ходе саммита союзники также подготовят "мост к членству" Украины в Североатлантическом альянсе.

4 июля 2024 года Зеленский анонсировал, что Украина подпишет какое-то "сильное соглашение о безопасности" на саммите НАТО.

В преддверии саммита НАТО Столтенберг призвал к наращиванию военной помощи Киеву. Он также выразил надежду, что Украина станет членом Альянса в течение 10 лет.

5 июля стало известно, что Болгария рассматривает возможность выделить Украине 80 млн евро на вашингтонском саммите НАТО, но за это нужно проголосовать парламенту.

В проекте текста совместного коммюнике НАТО путь Украины к вступлению в Альянс назвали "необратимым", сообщало CNN со ссылкой на трех собеседников, которые осведомлены о ситуации.

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