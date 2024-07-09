Зеленский в апреле просил семь систем Patriot. У НАТО есть "очень положительные" новости
В апреле президент Владимир Зеленский просил у союзников семь систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что у Альянса "очень положительные" новости по этому поводу, передает Голос Америки.
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"Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И у нас есть очень положительный ответ по поводу этого, который поступит в ближайшие дни", – сказала она.
Смит заверила, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который начнется уже 9 июля, Зеленский "испытает устойчивую преданность Украине" со стороны Альянса.
"У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина, и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим", – рассказала дипломат.
В ходе саммита союзники также подготовят "мост к членству" Украины в Североатлантическом альянсе.
- 4 июля 2024 года Зеленский анонсировал, что Украина подпишет какое-то "сильное соглашение о безопасности" на саммите НАТО.
- В преддверии саммита НАТО Столтенберг призвал к наращиванию военной помощи Киеву. Он также выразил надежду, что Украина станет членом Альянса в течение 10 лет.
- 5 июля стало известно, что Болгария рассматривает возможность выделить Украине 80 млн евро на вашингтонском саммите НАТО, но за это нужно проголосовать парламенту.
- В проекте текста совместного коммюнике НАТО путь Украины к вступлению в Альянс назвали "необратимым", сообщало CNN со ссылкой на трех собеседников, которые осведомлены о ситуации.
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