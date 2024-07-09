У Байдена пообіцяли "набір сильних сигналів" Путіну після масованого удару по Україні

Джон Кірбі заявив, що на саміті НАТО буде "кілька серйозних кроків" для посилення протиповітряної оборони України

Джон Кірбі (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

У відповідь на російський ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит у Києві Білий дім пообіцяв передати кремлівському диктатору Володимиру Путіну "сильний набір сигналів і повідомлень" цього тижня. Про це на брифінгу заявив представник адміністрації президента США Джон Кірбі.

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Він наголосив, що для Путіна це "нормально бити по цивільній інфраструктурі" і йому "байдуже, чи перебувають люди в лікарнях або житлових будинках".

Відповідаючи на запитання, чи є російський удар по дитячій лікарні якимось сигналом від Росії напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, Кірбі сказав, що не може цього точно підкреслити.

"Але, як я вже сказав, те, що ви побачите протягом цього тижня, це – дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати", – заявив представник Білого дому.

Він додав, що на саміті буде "кілька серйозних кроків" для посилення протиповітряної оборони України.

8 липня 2024 року окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30. Унаслідок атаки на Покровськ загинуло троє людей. У Кривому Розі через атаку загинули 10 людей, ще десятки отримали поранення.

Під удар у Києві потрапила дитяча лікарня Охматдит. Там продовжують розбирати завали.

Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – загинули семеро людей, троє зазнали поранень. Вранці 9 липня КМДА додала: загалом у столиці загинули 27 людей, ще 117 дістали поранення.

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