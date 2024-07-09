Прем'єр Індії обіймався з Путіним в Росії. Зеленський назвав це "величезним розчаруванням"

Український президент заявив, що такі дії індійського лідера завдають нищівного удару по мирних зусиллях

Нарендра Моді та Володимир Путін (Фото: Narendra Modi/Х)

Прем'єр Індії Нарендра Моді 8 липня зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції останнього в Ново-Огарьово – у день, коли Москва завдала масованого ракетного удару по Україні. Президент Володимир Зеленський назвав це "величезним розчаруванням".

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Моді у соцмережі X опублікував фото, на яких він обіймається з кремлівським диктатором. Глава індійського уряду написав: "Дякую президенту Путіну за прийом у Ново-Огарьово сьогодні ввечері. З нетерпінням чекаю на наші завтрашні переговори, які, безсумнівно, сприятимуть подальшому зміцненню дружби між Індією та Росією".

Путін під час неформального спілкування з Моді прокотив свого гостя на електрокарі територією підмосковної резиденції Ново-Огарьово. Вони також відвідали стайню, де їм було влаштовано виставу.

Фото: Narendra Modi/Х)

Своєю чергою Зеленський нагадав, що саме в цей день, 8 липня, унаслідок жорстокого ракетного удару Росії загинули 37 осіб, троє з яких були дітьми, і 170 дістали поранення, зокрема 13 дітей.

Вранці КМДА уточнила, що у Києві загинули чотири дитини.

"Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як у такий день лідер найбільшої у світі демократії обіймає в Москві найкривавішого злочинця у світі", – написав український президент.

8 липня 2024 року окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

Під удар у Києві потрапила дитяча лікарня Охматдит. Там продовжують розбирати завали.

Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – унаслідок цього загинули семеро людей, троє зазнали поранень. Вранці 9 липня КМДА додала: загалом у столиці загинули 27 людей, ще 117 дістали поранення.

Унаслідок атаки на Покровськ загинуло троє людей.

У Кривому Розі внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки отримали поранення.

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