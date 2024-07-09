Байден відреагував на російський удар по Охматдиту обіцянкою про посилення ППО України

Вчорашній масований ракетний удар по Україні, за словами президента США, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії

Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Джо Байден анонсував посилення української протиповітряної оборони на вашингтонському саміті НАТО цього тижня. Так він відреагував на російську масовану ракетну атаку по Україні зранку 8 липня.

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"Російські ракетні удари, які сьогодні вбили десятки українських цивільних осіб і завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії", – написав американський лідер.

Він додав, що дуже важливо світові підтримувати Україну в цей момент, а також не забувати про російську агресію.

Байден нагадав, що зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті НАТО, де висловить "непохитну" підтримку Україні.

8 липня 2024 року Росія завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Загалом Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ 38 ракетами – ППО знищила 30.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит. Там відомо про двох загиблих, але ще дві людини можуть бути під завалами.

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