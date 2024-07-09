Байден відреагував на російський удар по Охматдиту обіцянкою про посилення ППО України
Президент США Джо Байден анонсував посилення української протиповітряної оборони на вашингтонському саміті НАТО цього тижня. Так він відреагував на російську масовану ракетну атаку по Україні зранку 8 липня.
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"Російські ракетні удари, які сьогодні вбили десятки українських цивільних осіб і завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії", – написав американський лідер.
Він додав, що дуже важливо світові підтримувати Україну в цей момент, а також не забувати про російську агресію.
Байден нагадав, що зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті НАТО, де висловить "непохитну" підтримку Україні.
- 8 липня 2024 року Росія завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Загалом Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ 38 ракетами – ППО знищила 30.
- Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит. Там відомо про двох загиблих, але ще дві людини можуть бути під завалами.
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