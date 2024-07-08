Ракетний удар по Охматдиту: під завалами можуть бути двоє, плити піднімуть ближче до ночі

У ДСНС кажуть, що під завалами може бути максимум дві людини, це дорослі. Повідомлення ЗМІ щодо немовля рятувальники спростували

Охматдит, наслідки удару (Фото - МОЗ)

Після масованої ракетної атаки Росії, внаслідок якої руйнувань зазнала лікарня Охматдит, розбирання завалів станом на вечір 8 липня ще триває, там можуть бути люди. Про це повідомили під час брифінгу гендиректор лікарні Володимир Жовнір, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Жовнір розповів, що на момент ракетної атаки у закладі було приблизно 670 пацієнтів. Попередньо, всі діти були в укритті.

Клименко уточнив, що разом із персоналом і волонтерами на момент удару на території лікарні було 900-950 осіб.

Опівдні повідомлялось про двох загиблих – станом на вечір ця цифра поки не змінилась. Поранення отримали понад 50 людей, двоє з них (медпрацівники) – у важкому стані. Понад 40 медпрацівників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також є поранені і серед пацієнтів, зокрема це сім дітей, але їхньому життю нічого не загрожує, повідомив Ляшко.

Глава МВС зазначив, що на території лікарні ще треба підняти дві плити, які нещодавно розрізали, і після цього можна буде стверджувати, що під завалами більше нікого немає. Плити мають підняти ближче до ночі.

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За його словами, під завалами можуть перебувати максимум дві людини. Представник ДСНС уточнив, що йдеться про дорослих. Він також спростував інформацію українських ЗМІ про те, що з-під завалів нібито дістали немовля.

Клименко зазначив, що відомо про сімох постраждалих дітей віком від двох з половиною до 17 років.

Ляшко повідомив, що пацієнтів Охматдиту перевели в інші медичні заклади, і в разі необхідності буде медична евакуація до країн Євросоюзу.

8 липня РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит.

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