Ракетный удар по Охматдету: под завалами могут быть двое, плиты поднимут ближе к ночи

В ГСЧС говорят, что под завалами может быть максимум два человека, это взрослые. Сообщения СМИ о младенце спасатели опровергли

Охматдет, последствия удара (Фото - Минздрав)

После массированной ракетной атаки России, в результате которой разрушена больница Охматдет, разбор завалов по состоянию на вечер 8 июля продолжается, там могут быть люди. Об этом сообщили на брифинге гендиректор больницы Владимир Жовнир, министр внутренних дел Игорь Клименко и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Жовнир рассказал, что на момент ракетной атаки в заведении было примерно 670 пациентов. Предварительно, все дети были в укрытии.

Клименко уточнил, что вместе с персоналом и волонтерами на момент удара на территории больницы было 900-950 человек.

В полдень сообщалось о двух погибших – по состоянию на вечер эта цифра пока не изменилась. Ранения получили более 50 человек, двое из них (медработники) – в тяжелом состоянии. Более 40 медработников получили ранения разной степени тяжести. Также есть раненые и среди пациентов, в том числе это семь детей, но их жизни ничего не угрожает, сообщил Ляшко.

Глава МВД отметил, что на территории больницы еще нужно поднять две плиты, которые недавно разрезали, и после этого можно будет утверждать, что под завалами больше никого нет. Плиты должны поднять поближе к ночи.

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По его словам, под завалами могут находиться максимум два человека. Представитель ГСЧС уточнил, что речь идет о взрослых. Он также опроверг информацию украинских СМИ о том, что из-под завалов якобы достали младенца.

Клименко отметил, что известно о семи пострадавших детях от двух с половиной до 17 лет.

Ляшко сообщил, что пациентов Охматдета перевели в другие медицинские учреждения, и в случае необходимости будет медицинская эвакуация в страны Евросоюза.

8 июля РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет.

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