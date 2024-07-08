Глава МОЗ рассказал, куда перевели пациентов Охматдета и сколько их там было

В случае необходимости в странах ЕС обещают помочь с лечением пациентов разрушенной больницы

Охматдет, разбор завалов (Фото - Минздрав)

После массированной ракетной атаки России, в результате которой частично разрушена больница Охматдет, пациентов перевели в другие медицинские учреждения, и в случае необходимости будет медицинская эвакуация в страны Евросоюза. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга с гендиректором больницы Владимиром Жовниром и министром внутренних дел Игорем Клименко.

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Глава Минздрава отметил, что на фоне повреждения трех лечебных корпусов ключевой целью было обеспечить эвакуацию пациентов, находящихся на аппаратах жизнеобеспечения.

По его словам, из около 700 пациентов эвакуировано более 600. Из них более 100 – в другие учреждения здравоохранения, в частности, в реанимационные и онкогематологические отделения. Команда врачей Охматдет сейчас разъехалась по разным больницам, чтобы оказывать там помощь своим эвакуированным пациентам.

Он отметил, что основная деятельность переносится в две областные больницы – там будут проводиться хирургические и терапевтические приемы. Конкретнее Ляшко пообещал рассказать позднее.

Министр сообщил, что онкобольных детей перевели в Национальный институт рака и Киевский областной онкологический центр. Пациентов с нейрохирургическими заболеваниями перевели в Национальный институт нейрохирургии, с травматологическими – в Национальный институт травматологии.

Он также подчеркнул, что поддерживает коммуникацию с министрами-коллегами из стран ЕС. В частности, в Германии пообещали медицинскую эвакуацию пациентов, если Украина не сможет обеспечить лечение из-за трудностей с оборудованием.

8 июля РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет.

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате погибли семь человек, трое получили ранения.

В результате атаки на Покровск погибли три человека.

В Кривом Роге в результате атаки погибли 10 человек, еще десятки получили ранения.

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