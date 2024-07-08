За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото

Десантники 25 бригады заявили, что террору против украинских детей нет прощения, и показали фото мести, которую подготовили для оккупантов

Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада

После массированной ракетной атаки России по регионам Украины, в частности по детской больнице Охматдет в Киеве, 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада подготовила для оккупантов месть и показала соответствующие фото.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Расплата неизбежна! Террору против наших детей нет прощения. Враг должен быть уничтожен! Сечеславские десантники ежесекундно отправляют извергов в ад!" – сказано в подписи к фото.

8 июля РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. Всего Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет.

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате погибли семь человек, трое получили ранения.

В результате атаки на Покровск погибли три человека.

В Кривом Роге в результате атаки погибли 10 человек, еще десятки получили ранения.

Читайте также: "Летели на высоте до 50 метров": экс-спикер Воздушных сил рассказал об особенностях ракетной атаки