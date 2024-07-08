За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото
Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада

После массированной ракетной атаки России по регионам Украины, в частности  по детской больнице Охматдет в Киеве, 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада подготовила для оккупантов месть и показала соответствующие фото.

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"Расплата неизбежна! Террору против наших детей нет прощения. Враг должен быть уничтожен! Сечеславские десантники ежесекундно отправляют извергов в ад!" – сказано в подписи к фото.

За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото
За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото
За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото
За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото
За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото
За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото
За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото
За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото
За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото
За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото
За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам – фото
  • 8 июля РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. Всего Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.
  • Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет.
  • В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате погибли семь человек, трое получили ранения.
  • В результате атаки на Покровск погибли три человека.
  • В Кривом Роге в результате атаки погибли 10 человек, еще десятки получили ранения.

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