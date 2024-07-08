За Охматдит, за Київ, Дніпро і Кривий. ЗСУ показали різнокаліберну помсту росіянам – фото

Десантники 25 бригади заявили, що терору проти українських дітей немає прощення, і показали фото помсти, яку підготували для окупантів

Фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Після масованої ракетної атаки Росії по регіонах України, зокрема по дитячій лікарні Охматдит у Києві, 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада підготувала для окупантів помсту і показала відповідні фото.

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"Розплата неминуча! Терору проти наших дітей немає прощення. Ворог має бути знищений! Січеславські десантники щомиті відправляють нелюдів у пекло!" – йдеться у підписі до фото.

8 липня РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит.

Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – унаслідок цього загинули семеро людей, троє зазнали поранень.

Унаслідок атаки на Покровськ загинуло троє людей.

У Кривому Розі внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки отримали поранення.

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