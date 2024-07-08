Глава МОЗ розповів, куди перевели пацієнтів Охматдита і скільки їх там було

Охматдит, розбір завалів (Фото - МОЗ)

Після масованої ракетної атаки Росії, внаслідок якої руйнувань зазнала лікарня Охматдит, пацієнтів перевели в інші медичні заклади, і в разі необхідності буде медична евакуація до країн Євросоюзу. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу із гендиректором лікарні Володимиром Жовніром та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

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Глава МОЗ наголосив, що на тлі пошкодження трьох лікувальних корпусів ключовою метою було забезпечити евакуацію пацієнтів, які перебувають на апаратах життєзабезпечення.

За його словами, із близько 700 пацієнтів евакуйовано понад 600. Із них понад 100 – в інші заклади охорони здоров’я, зокрема у реанімаційні та онкогематологічні відділення. Команда лікарів Охматдиту зараз роз’їхалась по різних лікарнях, щоб надавати там допомогу своїм евакуйованим пацієнтам.

Він зазначив, що основна діяльність наразі переноситься в дві обласні лікарні – там проводитимуться хірургічні і терапевтичні прийоми. Конкретніше Ляшко пообіцяв розповісти згодом.

Міністр повідомив, що онкохворих дітей перевели до Національного інституту раку і Київський обласний онкологічний центр. Пацієнтів із нейрохірургічними захворюваннями перевели у Національний інститут нейрохірургії, із травматологічними – в Національний інститут травматології.

Він також наголосив, що має комунікацію із міністрами-колегами з країн ЄС. Зокрема, в Німеччині пообіцяли медичну евакуацію пацієнтів, якщо Україна не зможе забезпечити лікування через труднощі із обладнанням.

8 липня РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит.

Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – унаслідок цього загинули семеро людей, троє зазнали поранень.

Унаслідок атаки на Покровськ загинуло троє людей.

У Кривому Розі внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки отримали поранення.

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