Байден отреагировал на российский удар по Охматдету обещанием об усилении ПВО Украины

Вчерашний массированный ракетный удар по Украине, по словам президента США, является ужасающим напоминанием о жестокости России

Джо Байден (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Джо Байден анонсировал усиление украинской противовоздушной обороны на вашингтонском саммите НАТО на этой неделе. Так он отреагировал на российскую массированную ракетную атаку по Украине утром 8 июля.

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"Российские ракетные удары, которые сегодня убили десятки украинских гражданских лиц и нанесли ущерб крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасающим напоминанием о жестокости России", – написал американский лидер.

Он добавил, что очень важно миру поддерживать Украину в этот момент, а также не забывать о российской агрессии.

Байден напомнил, что встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО, где выразит "непреклонную" поддержку Украине.

8 июля 2024 года Россия нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. В целом Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет. Там известно о двух погибших, но еще два человека могут находиться под завалами.

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