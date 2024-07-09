Байден отреагировал на российский удар по Охматдету обещанием об усилении ПВО Украины
Президент США Джо Байден анонсировал усиление украинской противовоздушной обороны на вашингтонском саммите НАТО на этой неделе. Так он отреагировал на российскую массированную ракетную атаку по Украине утром 8 июля.
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"Российские ракетные удары, которые сегодня убили десятки украинских гражданских лиц и нанесли ущерб крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасающим напоминанием о жестокости России", – написал американский лидер.
Он добавил, что очень важно миру поддерживать Украину в этот момент, а также не забывать о российской агрессии.
Байден напомнил, что встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО, где выразит "непреклонную" поддержку Украине.
- 8 июля 2024 года Россия нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. В целом Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.
- Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет. Там известно о двух погибших, но еще два человека могут находиться под завалами.
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