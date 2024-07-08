Белый дом не изменил политики насчет ударов вглубь РФ после атаки оккупантов на Охматдет

Джон Кирби (Фото: ЕРА)

После массированной ракетной атаки РФ по Украине 8 июля, в частности, после удара по детской больнице Охматдет в Киеве, политика США насчет ударов вглубь России оружием Штатов остается неизменной. Об этом заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Отвечая на вопрос журналистки о ракетной атаке России на детскую больницу, не повлияет ли это на позицию США относительно ударов вглубь РФ, Кирби сказал, что нет никаких изменений в политике США – Украина и в дальнейшем может использовать предоставленное Штатами оружие для ударов на приграничной территории. Ранее помощник госсекретаря США по Европе Европы Джеймс О'Брайен говорил, что Вашингтон разрешит Украине вести огонь на большее расстояние, если Россия попытается расширить фронт.

8 июля РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. Всего Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет. Там известно о двух погибших, но еще два человека могут находиться под завалами.

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