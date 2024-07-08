Білий дім не змінив політики щодо ударів углиб Росії після атаки окупантів на Охматдит
Після масованої ракетної атаки РФ по Україні 8 липня, зокрема після удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві, політика США щодо ударів углиб Росії зброєю Штатів залишається незмінною. Про це заявив під час брифінгу координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
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Відповідаючи на запитання журналістки про ракетну атаку Росії на дитячу лікарню, чи не вплине це на позицію США щодо ударів вглиб РФ, Кірбі сказав, що немає жодних змін у політиці США – Україна і надалі може використовувати надану Штатами зброю для ударів на прикордонні.
Раніше помічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн казав, що Вашингтон дозволить Україні вести вогонь на більшу відстань, якщо Росія спробує розширити фронт.
- 8 липня РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.
- Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит. Там відомо про двох загиблих, але ще дві людини можуть бути під завалами.
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