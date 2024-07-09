Премьер Индии обнимался с Путиным в России. Зеленский назвал это "огромным разочарованием"

Украинский президент заявил, что такие действия индийского лидера наносят сокрушительный удар по мирным усилиям

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Narendra Modi/Х)

Премьер Индии Нарендра Моди 8 июля встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в резиденции последнего в Ново-Огарево – в день, когда Москва нанесла массированный ракетный удар по Украине. Президент Владимир Зеленский назвал это "огромным разочарованием".

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Моди в соцсети X опубликовал фото, на которых он обнимается с кремлевским диктатором. Глава индийского правительства написал: "Спасибо президенту Путину за прием в Ново-Огарево сегодня вечером. С нетерпением жду наших завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией".

Путин во время неформального общения с Моди прокатил своего гостя на электрокаре по территории подмосковной резиденции Ново-Огарево. Они также посетили конюшню, где им устроили представление.

Фото: Narendra Modi/Х)

В свою очередь Зеленский напомнил, что именно в этот день, 8 июля, в результате жестокого ракетного удара России погибли 37 человек, трое из которых были детьми, и 170 получили ранения, в том числе 13 детей.

Утром КГГА уточнила, что в Киеве погибли четыре ребенка.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как в такой день лидер крупнейшей в мире демократии обнимает в Москве самого кровавого преступника в мире", – написал украинский президент.

8 июля 2024 года оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

Под удар в Киеве попала детская больница Охматдет. Там продолжают разбирать завалы.

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате погибли семь человек, трое получили ранения. Утром 9 июля КГГА добавила: всего в столице погибли 27 человек, еще 117 получили ранения.

В результате атаки на Покровск погибли три человека.

В Кривом Роге в результате атаки погибли 10 человек, еще десятки получили ранения.

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