В Киеве уже 117 пострадавших и 27 погибших. Ракетным ударом Россия убила четырех детей

В детской больнице Охматдет на утро 9 июля продолжают разбирать завалы

Последствия удара РФ по больнице Охматдет (Фото: МВД)

В Киеве выросло количество погибших и раненых в результате российского массированного удара 8 июля – 27 и 117 соответственно. Среди тех, кого убила оккупационная армия, – четверо детей, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"По состоянию на утро в Киеве в результате ракетного удара 27 погибших и 117 пострадавших. Среди погибших четверо детей", – говорится в сообщении.

8 июля РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

Под удар в Киеве попала детская больница Охматдет. Там продолжают разбирать завалы.

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате погибли семь человек, трое получили ранения.

В результате атаки на Покровск погибли три человека.

В Кривом Роге в результате атаки погибли 10 человек, еще десятки получили ранения.

Смотрите также: За Охматдет, за Киев, Днепр и Кривой. ВСУ показали разнокалиберную месть россиянам