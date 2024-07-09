У Києві вже 117 постраждалих та 27 загиблих. Ракетним ударом Росія вбила чотирьох дітей

У дитячій лікарні Охматдит на ранок 9 липня продовжують розбирати завали

Наслідки удару РФ по лікарні Охматдит (Фото: МВС)

У Києві зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського масованого удару 8 липня – 27 та 117 відповідно. Серед тих, кого вбила окупаційна армія, – четверо дітей, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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"Станом на ранок в Києві внаслідок ракетного удару 27 загиблих та 117 постраждалих. Серед загиблих четверо дітей", – йдеться у повідомленні.

8 липня РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

Під удар у Києві потрапила дитяча лікарня Охматдит. Там продовжують розбирати завали.

Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – унаслідок цього загинули семеро людей, троє зазнали поранень.

Унаслідок атаки на Покровськ загинуло троє людей.

У Кривому Розі внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки отримали поранення.

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