У Києві вже 117 постраждалих та 27 загиблих. Ракетним ударом Росія вбила чотирьох дітей
У Києві зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського масованого удару 8 липня – 27 та 117 відповідно. Серед тих, кого вбила окупаційна армія, – четверо дітей, повідомили у Київській міській державній адміністрації.
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"Станом на ранок в Києві внаслідок ракетного удару 27 загиблих та 117 постраждалих. Серед загиблих четверо дітей", – йдеться у повідомленні.
8 липня РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.
Під удар у Києві потрапила дитяча лікарня Охматдит. Там продовжують розбирати завали.
- Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – унаслідок цього загинули семеро людей, троє зазнали поранень.
- Унаслідок атаки на Покровськ загинуло троє людей.
- У Кривому Розі внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки отримали поранення.
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