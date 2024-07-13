Байден: Ізраїль та ХАМАС погодилися на рамки угоди з припинення вогню та звільнення заручників

Це не означає, що сторони досягли згоди, але є прогрес щодо подолання розбіжностей

Джо Байден (Фото: Samuel Corum / EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль та угрупування ХАМАС домовилися про рамки угоди про припинення вогню у секторі Газа та звільнення заручників, про яку він оголосив у травні. Слова політика передає The Times of Israel.

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Американський лідер зазначив: це не означає, що сторони досягли згоди. Проте він наполягає, що є прогрес стосовно подолання розбіжностей.

Байден не уточнив, коли саме Ізраїль та ХАМАС домовилися щодо його рамок угоди про припинення вогню

Також виданню незрозуміло, на скільки важлива ця подія. 11 липня ізраїльський посадовець повідомив ЗМІ, що сторонам потрібно ще два-три тижні до угоди, і є серйозні розбіжності, які потрібно усунути.

Медіа зауважує, що ця заява, можливо, націлена більше на демонстрацію досягнень Байдена у зовнішній політиці (президент перебуває під тиском щодо зняття його кандидатури з виборів), проте його слова узгоджуються з публікацією The Washington Post. У тексті цитувався неназваний американський посадовець, який також заявив, що Ізраїль та ХАМАС домовилися про рамки угоди.

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Цього тижня ізраїльська переговорна група була у Каїрі (Єгипет) Досі (Катар) – і там зустрічалася з посередниками США та цих двох країн.

Байден заявив, що США "впродовж місяців працювали над забезпеченням припинення вогню у газі, аби повернути заручників додому, щоб створити шлях до миру та стабільності на Близькому Сході". Він акцентував, що його план був схвалений Радою Безпеки ООН та Великою Сімкою.

За словами президента США, Ізраїль та ХАМАС узгодили його план – тому він скерував свою команду у регіон, аби узгодити деталі.

"Це важкі, складні питання. Ще є прогалини, які потрібно закрити, але ми досягаємо прогресу. Тенденція позитивна, і я сповнений рішучості завершити цю угоду та покласти край цій війні, яка має закінчитися зараз", – підсумував він.

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