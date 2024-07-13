Байден: Ізраїль та ХАМАС погодилися на рамки угоди з припинення вогню та звільнення заручників
Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль та угрупування ХАМАС домовилися про рамки угоди про припинення вогню у секторі Газа та звільнення заручників, про яку він оголосив у травні. Слова політика передає The Times of Israel.
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Американський лідер зазначив: це не означає, що сторони досягли згоди. Проте він наполягає, що є прогрес стосовно подолання розбіжностей.
Байден не уточнив, коли саме Ізраїль та ХАМАС домовилися щодо його рамок угоди про припинення вогню
Також виданню незрозуміло, на скільки важлива ця подія. 11 липня ізраїльський посадовець повідомив ЗМІ, що сторонам потрібно ще два-три тижні до угоди, і є серйозні розбіжності, які потрібно усунути.
Медіа зауважує, що ця заява, можливо, націлена більше на демонстрацію досягнень Байдена у зовнішній політиці (президент перебуває під тиском щодо зняття його кандидатури з виборів), проте його слова узгоджуються з публікацією The Washington Post. У тексті цитувався неназваний американський посадовець, який також заявив, що Ізраїль та ХАМАС домовилися про рамки угоди.
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Цього тижня ізраїльська переговорна група була у Каїрі (Єгипет) Досі (Катар) – і там зустрічалася з посередниками США та цих двох країн.
Байден заявив, що США "впродовж місяців працювали над забезпеченням припинення вогню у газі, аби повернути заручників додому, щоб створити шлях до миру та стабільності на Близькому Сході". Він акцентував, що його план був схвалений Радою Безпеки ООН та Великою Сімкою.
За словами президента США, Ізраїль та ХАМАС узгодили його план – тому він скерував свою команду у регіон, аби узгодити деталі.
"Це важкі, складні питання. Ще є прогалини, які потрібно закрити, але ми досягаємо прогресу. Тенденція позитивна, і я сповнений рішучості завершити цю угоду та покласти край цій війні, яка має закінчитися зараз", – підсумував він.
- Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.
- Міністерство охорони здоров'я Гази у травні повідомляло про понад 35 000 загиблих унаслідок військової операції Ізраїлю. Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАС. Водночас ООН також спирається на ці дані, проте ідентифікованими є лише близько 24 000 тіл, передавало слова речника Фархана Хака Reuters.
- 8 травня 2024 року США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.
- 20 травня головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.
- 19 червня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розкритикував керівництво США за затримку у постачанні озброєння його країні.
- 1 липня прем’єр заявив, що Ізраїль продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".
- 11 липня Reuters з посиланням на неназваного посадовця США заявило, що адміністрація Байдена відновить надання 500-фунтових бомб Ізраїлю, але не постачатиме 2000-фунтові бомби через побоювання щодо їх використання в густонаселених районах сектору Гази.
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