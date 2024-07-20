Ізраїль вперше напряму вдарив по Ємену після атак хуситів по країні – відео

Ізраїльський F-16 (Ілюстративне фото: ATEF SAFADI / EPA)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про удари своїми винищувачами по військових об'єктах угрупування хуситів у Ємені.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Нещодавно винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по військових об'єктах терористичного режиму Хуситів у районі порту Аль-Ходейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти держави Ізраїль за останні місяці", – йдеться у повідомленні, опублікованому о 19:20 за місцевим часом (такий же, як в Україні).

Аль-Ходейда – порт на Червоному морі, контрольований хуситами:

У ЦАХАЛ зазначили: наразі немає жодних змін в оборонних вказівках Командування тилу, а у разі таких змін армія повідомить громадськість.

Восени 2023 року хусити підтримали ХАМАС у війні проти Ізраїлю – і почали завдавати ударів по країні. Після цього вони розпочали атаки на цивільні судна.

Тим часом арабомовний сегмент соцмережі X (екс-Twitter) публікує відео, як стверджується, ізраїльських ударів по Аль-Ходейді. Деякі записи публікують і медіа Ізраїлю. Встановити автентичність цих кадрів наразі неможливо.

#اليمن 🇾🇪



الغارات الإسرائيلية استهدفت خزانات النفط في ميناء الحديدة. pic.twitter.com/2dBaJTSQmm — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) July 20, 2024

🚨 ارتفاع أسعار العبايات و الطرح

في أسواق #الحديده جراء الأقبال شديد عليها

من قبل القيادات الحوثيه و اذنابهم



و هذي النتيجة الطبيعية حينما تكون

مطية تتحكم بك الأطراف الخارجية pic.twitter.com/TWlPFNSof9 — ‏𝐒𝐋𝐌𝐀𝐍🇸🇦 (@slman1884) July 20, 2024

Член хуситського політбюро Мохаммед аль-Бухайті написав, що "ізраїльська агресія проти Ємену" не зупинить військові операції угрупування "на підтримку палестинського народу". Він анонсував, що операції хуситів "скоріш збільшуватимуться", поки Ізраїль не припинить операцію в Газі.

"І ми зустрічатимемо ескалацію ескалацією", – заявив аль-Бухайті.

Скриншот: Х / محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukhaiti)

У Ємені з 2014 року триває громадянська війна — після повстання шиїтського (гілка ісламу) руху хуситів. Це підтримуване Іраном угрупування контролює північно-західну частину країни та столицю держави Сану.

У грудні США оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі, а в січні 2024 року завдали першого удару по об'єктах хуситів у Ємені.

Вранці в п'ятницю, 19 липня 2024 року, хусити атакували безпілотником середмістя Тель-Авіва – внаслідок цього загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення, повідомляли ЦАХАЛ та світові медіа.

Читайте також: Байден: Ізраїль та ХАМАС погодилися на рамки угоди з припинення вогню та звільнення заручників