Хезболла запустила по Израилю 320 ракет. Говорит, это этап "мести" – видео

Ливанские боевики заявили об ударах по 11 военным базам Израиля

Ракеты, запущенные по Израилю (Фото: ЕРА)

Террористическая группировка Хезболла заявила о начале "отмщения" Израилю за смерть своего главного военного командира Фуада Шукры в Ливане. Об этом пишет The Times of Israel, в сети публикуют соответствующие видео.

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Ливанские боевики заявили об ударах по 11 военным базам Израиля. По их словам — это первый этап ответного удара за убийство лидера Хезболлы Фуада Шукры.

Хезболла утверждает, что запустила более 320 ракет по северным районам Израиля.

ЦАХАЛ в свою очередь заявлял, что за 15 минут до начала ракетных пусков нанес превентивные удары по территории Ливана, откуда планировалось совершить атаку.

По Израилю ввели режим "чрезвычайного положения", таким образом страна пытается защитить своих жителей. Известно, что аэропорт не работает.

Вечером 27 июля 2024 года в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

31 июля армия обороны Израиля ударила по столице Ливана Бейруту, в результате чего погиб самый высокий военный командир Хезболлы Фуад Шакра, также известный как Хадж Мохсин.

В ночь на понедельник, 12 августа, Ливан запустил по Израилю десятки снарядов.

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