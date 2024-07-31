Израиль подтвердил ликвидацию командира Хезболлы. Минобороны: Кровь народа имеет цену

Он разыскивался в США за причастность к взрыву казармы морской пехоты в Бейруте в 1983 году

Удар по Бейруту (Фото: EPA/WAEL HAMZEH)

В ночь на 31 июля армия Израиля (ЦАХАЛ) ударила по столице Ливана Бейруту, в результате чего погиб самый высокопоставленный военный командир Хезболлы Фуад Шакра, также известный как Хадж Мохсин. Об этом сообщил в X министр обороны Израиля Иоав Галлант.

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"Сегодня ночью ЦАХАЛ провел точную и профессиональную операцию по ликвидации высшего военного командира Хезболлы", – написал он.

Галлант добавил, что на руках Шакры "кровь многих израильтян".

Накануне израильские военные заявили, что нанесли удар по Бейруту. Издание The Times of Israel заявляло, что ЦАХАЛ атаковал Фуада Шукру, разыскиваемого в США за причастность к взрыву казармы морской пехоты в Бейруте в 1983 году.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Гания был убит в Тегеране.

Группировка утверждает, что это произошло во время "жестокого сионистского нападения на его резиденцию" после участия в инаугурации нового президента Ирана.

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