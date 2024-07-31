ХАМАС утверждает, что его лидера Исмаила Ханию убили в Тегеране

В апреле ЦАХАЛ ликвидировал трех сыновей Гании в результате удара на севере Сектора Газы

Исмаил Гания (Фото: ЕРА/Stringer)

Палестинская террористическая группировка ХАМАС утверждает, что один из ее лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране. Об этом сообщают, в частности, издание Al Jazeera, а также Times of Israel.

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Глава политбюро ХАМАС Хания был убит в Тегеране утром 31 июля во время "жестокого сионистского нападения на его резиденцию в Тегеране" после участия в инаугурации нового президента Ирана.

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри назвал убийство Хании "серьезной эскалацией, которая не достигнет своих целей". Он также заявил, что палестинская группировка начнет "открытую войну за освобождение Иерусалима и готова заплатить за это любую цену".

В апреле ЦАХАЛ ликвидировал трех сыновей Гании в результате удара на севере Сектора Газы.

Вечером 27 июля 2024 года в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

29 июля премьер Израиля Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар Хезболлы по Голанским высотам.

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