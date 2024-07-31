ХАМАС стверджує, що його лідера Ісмаїла Ганію вбили у Тегерані

Ісмаїл Ганія (Фото: ЕРА/Stringer)

Палестинське терористичне угрупування ХАМАС стверджує, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані. Про це повідомляють, зокрема, видання Al Jazeera, а також Times of Israel.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Главу політбюро ХАМАС Ганію було вбито в Тегерані вранці 31 липня під час "жорстокого сіоністського нападу на його резиденцію в Тегерані" після участі в інавгурації нового президента Ірану.

Речник ХАМАС Самі Абу Зухрі назвав вбивство Ганії "серйозною ескалацією, яка не досягне своїх цілей". Він також заявив, що палестинське угруповання розпочне "відкриту війну за звільнення Єрусалиму і готове заплатити за це будь-яку ціну".

У квітні ЦАХАЛ ліквідував трьох синів Ганії внаслідок удару на півночі Сектору Гази.

Увечері 27 липня 2024 року в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в північному місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

29 липня прем’єр Ізраїлю Нетаньягу отримав від уряду повноваження для планування відповіді на ракетний удар Хезболли по Голанських висотах.

Читайте також: Новий президент Ірану склав присягу під скандування "Смерть Америці та Ізраїлю"