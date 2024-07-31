Новий президент Ірану склав присягу під скандування "Смерть Америці та Ізраїлю"
Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан 30 липня склав присягу. Під скандування "Смерть Америці та Ізраїлю" він пообіцяв покращити зв’язки Ірану зі світом і послабити обмеження соціальних свобод всередині країни, передає Reuters.
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"Ми продовжуватимемо конструктивну та ефективну взаємодію зі світом, засновану на гідності, мудрості та доцільності", – заявив Пезешкіан, виступаючи у парламенті.
Як зазначають журналісти, політика нового іранського лідера мало змінилася, оскільки Тегерані далі послідовно "шукає ворога" у США. Наприклад, Іран звинувачує Сполучені Штати у підтримці того, що вони називають "ізраїльськими злочинами в Газі".
"Ті, хто постачає зброю, яка вбиває дітей, не можуть навчати мусульман людяності", – заявив Пезешкіан під скандування "Смерть Америці та Ізраїлю!".
- Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у щільному тумані.
- Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів ущент, жоден з пасажирів і членів екіпажу не вижив, серед них і Раїсі.
- Після цього у країні відбулися вибори. 6 липня Пезешкіан здобув перемогу в другому турі.
- 13 липня Пезешкіан у колонці для Tehran Times заявив, що Тегеран за його керівництва збереже стабільні взаємовідносини з Росією, а також прагне миру для "росіян та українців".
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