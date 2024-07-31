Новий президент Ірану склав присягу під скандування "Смерть Америці та Ізраїлю"

Наприклад, Іран звинувачує Сполучені Штати у підтримці того, що вони називають "ізраїльськими злочинами в Газі"

Масуд Пезешкіан (Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH)

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан 30 липня склав присягу. Під скандування "Смерть Америці та Ізраїлю" він пообіцяв покращити зв’язки Ірану зі світом і послабити обмеження соціальних свобод всередині країни, передає Reuters.

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"Ми продовжуватимемо конструктивну та ефективну взаємодію зі світом, засновану на гідності, мудрості та доцільності", – заявив Пезешкіан, виступаючи у парламенті.

Як зазначають журналісти, політика нового іранського лідера мало змінилася, оскільки Тегерані далі послідовно "шукає ворога" у США. Наприклад, Іран звинувачує Сполучені Штати у підтримці того, що вони називають "ізраїльськими злочинами в Газі".

"Ті, хто постачає зброю, яка вбиває дітей, не можуть навчати мусульман людяності", – заявив Пезешкіан під скандування "Смерть Америці та Ізраїлю!".

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у щільному тумані.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів ущент, жоден з пасажирів і членів екіпажу не вижив, серед них і Раїсі.

Після цього у країні відбулися вибори. 6 липня Пезешкіан здобув перемогу в другому турі.

13 липня Пезешкіан у колонці для Tehran Times заявив, що Тегеран за його керівництва збереже стабільні взаємовідносини з Росією, а також прагне миру для "росіян та українців".

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