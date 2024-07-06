Реформатор Масуд Пезешкіян переміг на президентських виборах в Ірані

За нього віддали голоси понад 16 млн виборців, пише The Associated Press

Масуд Пезешкіян (Фото: STR/EPA)

69-річний реформатор Масуд Пезешкіян здобув перемогу в другому турі президентських виборів в Ірані. Про це повідомило агентство Al Jazeera з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Ірану.

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"Отримавши [більшість] голосів, відданих у п’ятницю, Пезешкіян став наступним президентом Ірану", – заявили у відомстві.

Як пише The Associated Press, за кардіохірурга і законодавця Пезешкіяна, який пообіцяв відкрити Іран світові, проголосували понад 16,3 млн виборців. Його суперник Саїд Джалілі, який виступає за поглиблення співпраці з Росією та Китаєм, набрав 13,5 млн голосів.

У першому турі дострокових виборів президента Ірану кандидати не змогли подолати необхідний для перемоги поріг в 50%. Тоді Пезешкіян набрав 10,4 млн голосів проти 9,4 млн у Джалілі.

ДОВІДКА Президент Ірану є головою уряду Ісламської республіки. Це найвища виборна посада в державі, однак президент підпорядкований верховному лідеру — аятолі. Саме аятола є главою держави й командувачем Збройних сил. Президент має доволі обмежену владу — він може підписувати міжнародні договори, угоди з іншими країнами й організаціями, призначати міністрів і губернаторів, однак не впливає на зовнішню політику й армію.

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у щільному тумані.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден з пасажирів та членів екіпажу не вижив, серед них і Раїсі.

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