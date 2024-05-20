Президент Ірану загинув в авіакатастрофі. Світові лідери висловлюють співчуття

Співчуття іранцям у зв'язку з загибеллю їхнього лідера Ібрагіма Раїсі висловили представники Індії, Венесуели, Білорусі та Вірменії

Ібрагім Раїсі (Фото: ЕРА)

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув внаслідок авіакатастрофи, що відбулася ввечері 19 травня на кордоні з Азербайджаном. Про це свідчать численні заяви світових лідерів, які висловлюють співчуття іранському народові.

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Про загибель Раїсі вранці 20 травня повідомило напівофіційне іранське інформагентство Mehr news agency, посилаючись на неназваних іранських чиновників. Згодом про це написали агентства Reuters та Associated Press.

На борту гелікоптера також перебували міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі й п'ятничний імам міста Тебріз Мохаммад Алі Але Хашем. Усі пасажири та екіпаж гелікоптера президента Ірану загинули під час авіакатастрофи. Іранський уряд скликав екстрене засідання.

На офіційному акаунті Раїсі у X з'явилось повідомлення, яке прямо не засвідчує смерть іранського лідера, але натякає на це.

"Мир Аврааму. Так Ми винагороджуємо тих, хто творить добро. Він один із наших вірних слуг", – йдеться у дописі.

На смерть президента Ірану відреагували світові лідери та дипломати.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар написав: "Глибоко вражений звісткою про загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Аміра-Абдоллахяна внаслідок аварії вертольота. Наші співчуття їхнім родинам. Ми підтримуємо народ Ірану під час цієї трагедії".

Лідер Ісламської республіки аятола Алі Хаменеї також прямо не підтвердив смерть президента Ірану, але опублікував допис, в якому йдеться, що "Іран – це країна, яку створив Раїсі".

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що "дуже шокований новиною про авіакатастрофу, жертвою якої став Ібрагім Раїсі".

"Я сповнений великої скорботи через те, що доводиться прощатися зі зразковою людиною, надзвичайним лідером світу, яким є і завжди буде наш брат Ібрагім, прекрасною людиною, захисником суверенітету свого народу і безумовним другом нашої країни", – написав він.

Прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що також "дуже засмучений звісткою про загибель Раїсі", наголосивши, що "завжди пам'ятатиме його".

МЗС Білорусії у зв'язку із загибеллю президента Ірану заявило, що це втрата не тільки для іранського суспільства – "з життя пішли друзі Мінська".

Іранське національне медіа IRNA згодом поширило символічне фото: крісло, де зазвичай сидів Раїсі на засіданні уряду із чорною стрічкою.

Фото: IRNA

Ввечері 19 травня гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у сильному тумані. Верховний лідер" Ірану Алі Хаменеї у телеефірі заявив, що "жодного порушення" у державних справах через ситуацію не станеться.

Раніше журналіст видання The Atlantic Араш Азізі, посилаючись на співрозмовника, близького до президента Ірану, повідомив, що Раїсі нібито мертвий, і "влада шукає правильний підхід до того, як подати цю інформацію". Втім, це було і залишається єдиним джерелом такої інформації.

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