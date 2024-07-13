Новий президент Ірану заявив, що прагне "миру для росіян та українців". До Росії добрий

Масуд Пезешкіан заявив, що Москва для Тегерана залишається союзником і стратегічним партнером

Масуд Пезешкіан (Фото: ЕРА/STR)

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан у колонці для Tehran Times заявив, що Тегеран за його керівництва збереже стабільні взаємовідносини з Росією, а також прагне миру для "росіян та українців".

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"Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, і моя адміністрація збереже прихильність розширенню й активізації нашого співробітництва", – написав Пезешкіан.

Він також наголосив, що Іран "прагне миру для народів Росії та України", і нове керівництво країни готове активно підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети.

"Я продовжуватиму віддавати пріоритет двосторонній та багатосторонній співпраці з Росією, зокрема в рамках таких структур, як БРІКС, Шанхайська організація співпраці та Євразійський економічний союз", – сказав іранський лідер.

ДОВІДКА Президент Ірану є головою уряду Ісламської республіки. Це найвища виборна посада в державі, однак президент підпорядкований верховному лідеру — аятолі. Саме аятола є главою держави й командувачем Збройних сил. Президент має доволі обмежену владу — він може підписувати міжнародні договори, угоди з іншими країнами й організаціями, призначати міністрів і губернаторів, однак не впливає на зовнішню політику й армію. Президент Ірану є головою уряду Ісламської республіки. Це найвища виборна посада в державі, однак президент підпорядкований верховному лідеру — аятолі. Саме аятола є главою держави й командувачем Збройних сил. Президент має доволі обмежену владу — він може підписувати міжнародні договори, угоди з іншими країнами й організаціями, призначати міністрів і губернаторів, однак не впливає на зовнішню політику й армію.

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у щільному тумані.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден з пасажирів та членів екіпажу не вижив, серед них і Раїсі.

Після цього у країні відбулися вибори. 6 липня Пезешкіан здобув перемогу в другому турі.

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