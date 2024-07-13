Новий президент Ірану заявив, що прагне "миру для росіян та українців". До Росії добрий
Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан у колонці для Tehran Times заявив, що Тегеран за його керівництва збереже стабільні взаємовідносини з Росією, а також прагне миру для "росіян та українців".
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
"Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, і моя адміністрація збереже прихильність розширенню й активізації нашого співробітництва", – написав Пезешкіан.
Він також наголосив, що Іран "прагне миру для народів Росії та України", і нове керівництво країни готове активно підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети.
"Я продовжуватиму віддавати пріоритет двосторонній та багатосторонній співпраці з Росією, зокрема в рамках таких структур, як БРІКС, Шанхайська організація співпраці та Євразійський економічний союз", – сказав іранський лідер.
- Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у щільному тумані.
- Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден з пасажирів та членів екіпажу не вижив, серед них і Раїсі.
- Після цього у країні відбулися вибори. 6 липня Пезешкіан здобув перемогу в другому турі.
Читайте також: Іран збільшив виробництво ракет після домовленостей із Росією щодо їх постачання – Reuters