Іран збільшив виробництво ракет після домовленостей із Росією щодо їх постачання – Reuters

Іранський арсенал вже є найбільшим на Близькому Сході та оцінюється більш ніж у 3000 ракет, пише видання

Прапор Ірану (Фото: Neil Hall/EPA)

Іран значно розширив два ключові об’єкти з виробництва балістичних ракет, що стало результатом угоди від жовтня 2022 року, в межах якої Тегеран нібито погодився надати ракети Росії. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на двох американських дослідників, які проаналізували супутникові фото, а також на трьох неназваних іранських посадовців.

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У матеріалі йдеться, що іранський арсенал вже є найбільшим на Близькому Сході та оцінюється більш ніж у 3000 ракет, зокрема модифікації, призначені для перевезення звичайних та ядерних боєголовок.

На зображеннях, зроблених комерційною супутниковою компанією Planet Labs військової бази Модаррес у березні та виробничого комплексу Ходжир у квітні, видно понад 30 нових споруд.

На знімках зафіксовано безліч споруд, оточених великими земляними валами, які, за словами Джеффрі Льюїса з Міддлберійського інституту міжнародних досліджень, пов'язані з виробництвом ракет й призначені для того, щоб вибух в одній будівлі не призвів до детонації у сусідніх спорудах. Льюїс, який проаналізував супутникові зображення, зазначив, що розширення почалося в Ходжирі в серпні минулого року, а в Модарресі – в жовтні.

Троє іранських посадовців на умовах анонімності підтвердили Reuters, що об’єкти розширюються з метою збільшення виробництва балістичних ракет. Один із них зазначив, що деякі з нових будівель також дозволять подвоїти виробництво безпілотників.

Безпілотники та ракетні компоненти будуть продані Росії, безпілотники будуть надані хуситам, а ракети – Хезболлі, заявив Reuters один з іранських посадовців.

У лютому 2024 року Reuters писало, що Іран нібито надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля".

Тоді ж представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється.

повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється. 23 лютого представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у США поки що не бачать підтверджень, що Іран передав Росії балістичні ракети.

Того ж дня Іран заперечив відправлення балістичних ракет до Росії й назвав відповідні повідомлення необґрунтованими.

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