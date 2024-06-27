Іран, КНДР та Китай допомагають Росії, НАТО на саміті обговорить це з партнерами – генсек
На майбутньому саміті у Вашингтоні представники країн-членів НАТО зустрінуться з Азійсько-Тихоокеанськими партнерами через те, що Іран, Північна Корея та Китай допомагають Росії вести війну проти України. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у штаб-квартирі Альянсу з прем'єр-міністркою Естонії Каєю Каллас.
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Посадовець анонсував, що члени Альянсу під час саміту звернуться до глобальних партнерів, особливо Індо-Тихоокеанських партнерів та Європейського союзу.
Генсек зазначив: загарбницька війна РФ проти України демонструє, що безпека Альянсу – не регіональна, а глобальна, оскільки Іран та Північна Корея надають зброю, безпілотники та боєприпаси Росії, аби та мала можливість продовжувати бойові дії.
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До того ж НАТО бачить, як Китайська народна республіка підтримує російську військову економіку, дозволяючи РФ вести війну проти України, зауважив Столтенберг.
Відповідно, додав посадовець, для Альянсу важливо зустрітися з партнерами з Азійсько-Тихоокеанського регіону – це відбудеться на Вашингтонському саміті.
Саміт НАТО має пройти в американській столиці 9-11 липня.
- 17 червня Столтенберг повідомив, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям дедалі більшої загрози з боку Росії та КНР. Також він зазначив, що КНР має зіткнутися з наслідками підтримки війни РФ проти України.
- 18 червня Столтенберг заявив, що від саміту у Вашингтоні не варто очікувати конкретних дат щодо членства України в Альянсі, але буде "чітке повідомлення про перспективи членства".
- 20 червня генсек Альянсу заявив, що новий оборонний договір Росії з КНДР демонструє посилення згуртованості між авторитарними державами та підкреслює важливість виступу демократій єдиним фронтом.
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