Столтенберг: Авторитарні держави підтримують одна одну так, як ми раніше не бачили

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Новий оборонний договір Росії з Північною Кореєю демонструє посилення згуртованості між авторитарними державами та підкреслює важливість виступу демократій єдиним фронтом. Про це під час візиту до Канади заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.

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Генсек Альянсу зазначив, що КНДР надала "величезну кількість боєприпасів" Росії, у той час як Китай та Іран надають підтримку Москві в її загарбницькій війні проти України.

"Ми маємо усвідомлювати, що авторитарні держави дедалі більше об’єднуються. Вони підтримують одна одну так, як ми раніше не бачили", – заявив Столтенберг.

Він наголосив, що коли Північна Корея, Китай, Іран та Росія все більше об’єднуються – тоді ще важливіше, щоб були "зближені країни, які вірять у свободу та демократію".

За його словами, посилення зближення РФ та інших азійських країн означає, що Альянсу необхідно посилювати співпрацю із союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Саме тому лідери Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї були запрошені на липневий саміт НАТО в Вашингтоні, заявив Столтенберг.

18 червня Путін вперше за 24 роки прибув з дводенним візитом до КНДР. Він зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Обидва диктатори підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.

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