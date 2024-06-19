Шаппс: Химерні сцени візиту Путіна до КНДР слід сприймати як попередження

Глава Міноборони Британії заявив, що "вісь тиранії" працює над тим, щоб підірвати демократії

Фото: ЕРА/GAVRIIL GRIGOROV

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що "химерні" сцени візиту російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї слід сприймати як "попередження".

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"Химерні сцени візиту Путіна до Північної Кореї слід сприймати як попередження. Нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи", – написав він у X.

З вечора 18 червня Путін перебуває з візитом у КНДР. Він вже зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Останній заявив, що відносини з РФ "вступають у період нового розквіту", а також наголосив на ролі Росії у підтримці стратегічної стабільності та балансу у світі, висловив підтримку Москві у проведенні війни проти України.

Обидва диктатори підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що для України це, по суті, нічого не змінює.

4 січня 2024 року США підтвердили, що РФ отримала балістичні ракети від КНДР і застосувала їх під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

Міноборони Південної Кореї тоді також повідомляло, що Пхеньян може продати Росії новий тип балістичних ракет для використання Москвою у війні проти України.

23 лютого ГУР Міноборони заявило, що КНДР відправила в Росію вже 1,5 млн артснарядів – натомість країна просить у Москви ракетні технології.

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