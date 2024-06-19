Шаппс: Химерні сцени візиту Путіна до КНДР слід сприймати як попередження
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що "химерні" сцени візиту російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї слід сприймати як "попередження".
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"Химерні сцени візиту Путіна до Північної Кореї слід сприймати як попередження. Нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи", – написав він у X.
З вечора 18 червня Путін перебуває з візитом у КНДР. Він вже зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Останній заявив, що відносини з РФ "вступають у період нового розквіту", а також наголосив на ролі Росії у підтримці стратегічної стабільності та балансу у світі, висловив підтримку Москві у проведенні війни проти України.
Обидва диктатори підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що для України це, по суті, нічого не змінює.
- 4 січня 2024 року США підтвердили, що РФ отримала балістичні ракети від КНДР і застосувала їх під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.
- Міноборони Південної Кореї тоді також повідомляло, що Пхеньян може продати Росії новий тип балістичних ракет для використання Москвою у війні проти України.
- 23 лютого ГУР Міноборони заявило, що КНДР відправила в Росію вже 1,5 млн артснарядів – натомість країна просить у Москви ракетні технології.
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