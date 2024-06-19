Шэппс: Причудливые сцены визита Путина в КНДР следует воспринимать как предупреждение

Глава Минобороны Британии заявил, что "ось тирании" работает над тем, чтобы взорвать демократию

Фото: ЕРА/GAVRIIL GRIGOROV

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс считает, что "причудливые" сцены визита российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею следует воспринимать как "предупреждение".

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"Причудливые сцены визита Путина в Северную Корею следует воспринимать как предупреждение. Новая ось тирании работает над тем, чтобы взорвать наши свободы", – написал он в X.

С вечера 18 июня Путин находится с визитом в КНДР. Он уже встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Последний заявил, что отношения с РФ "вступают в период нового расцвета", а также отметил роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, выразил поддержку Москве в проведении войны против Украины.

Оба диктатора подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Нардеп от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил LIGA.net, что для Украины это, по сути, ничего не меняет.

4 января 2024 года США подтвердили, что РФ получила баллистические ракеты от КНДР и применила их во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

Минобороны Южной Кореи тогда также сообщало, что Пхеньян может продать России новый тип баллистических ракет для использования Москвой в войне против Украины.

23 февраля ГУР Минобороны заявило, что КНДР отправила в Россию уже 1,5 млн артснарядов – вместо этого страна просит у Москвы ракетные технологии.

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