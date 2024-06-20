Столтенберг: Авторитарные государства поддерживают друг друга так, как мы раньше не видели

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Новый оборонный договор России с Северной Кореей демонстрирует укрепление сплоченности между авторитарными государствами и подчеркивает важность выступления демократий единым фронтом. Об этом во время визита в Канаду заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

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Генсек Альянса отметил, что КНДР предоставила "огромное количество боеприпасов" России, в то время как Китай и Иран оказывают поддержку Москве в ее захватнической войне против Украины.

"Мы должны осознавать, что авторитарные государства все больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы раньше не видели", – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что когда Северная Корея, Китай, Иран и Россия все больше объединяются – тогда еще важнее, чтобы были "сплоченными страны, которые верят в свободу и демократию".

По его словам, усиление сближения РФ и других азиатских стран означает, что Альянсу необходимо усиливать сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи были приглашены на июльский саммит НАТО в Вашингтоне, заявил Столтенберг.

18 июня Путин впервые за 24 года прибыл с двухдневным визитом в КНДР. Он встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Оба диктатора подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

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