У Південній Кореї стверджують: КНДР могла відправити Росії майже 5 млн артснарядів

Південна Корея очікує: Путін буде прагнути до тіснішої співпраці із КНДР у сфері безпеки

Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: EPA)

Південна Корея стверджує: Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 млн артилерійських снарядів. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, передає видання Bloomberg.

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Шин Вон Сік заявив – Сеул виявив щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, вони відправляються з Північної Кореї до Росії, й в них може бути 4,8 млн артилерійських снарядів, подібних до тих, які російський диктатор Володимир Путін використовував під час бомбардування України.

Міністр оборони країни зазначив, що Південна Корея очікує: Путін буде прагнути до тіснішої співпраці із КНДР у сфері безпеки, особливо щодо військових постачань, як-от артилерійські снаряди.

Він також сказав, що Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти російському диктатору в атаках проти України.

Видання зазначило, що в обмін на боєприпаси Росія надіслала до Північної Кореї технології, щоб допомогти розгорнути низку розвідувальних супутників, а також звичайну зброю, таку як танки та літаки.

22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 із Північної Кореї проти України. Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера".

28 лютого міністри оборони Південної Кореї Шин Вон Сік та США Ллойд Остін провели телефонну розмову і пообіцяли жорстко реагувати на постачання Північною Кореєю зброї до Росії в координації з міжнародною спільнотою.

18 березня КНДР відправила до Росії 7000 контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

30 квітня повідомлялося, що у 32-сторінковому звіті спостерігачі ООН дійшли висновку, що "уламки снаряда, який впав у Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і є доказом порушення ембарго на постачання зброї Північної Кореї.

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