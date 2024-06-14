В Южной Корее утверждают: КНДР могла отправить России почти 5 млн артснарядов

Южная Корея ожидает: Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с КНДР в сфере безопасности

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: EPA)

Южная Корея утверждает: Северная Корея отправила в Россию по меньшей мере 10 000 транспортных контейнеров, которые могут вместить почти 5 млн артиллерийских снарядов. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, передает издание Bloomberg.

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Шин Вон Сик заявил – Сеул обнаружил по меньшей мере 10 000 транспортных контейнеров, они отправляются из Северной Кореи в Россию, и в них может быть 4,8 млн артиллерийских снарядов, подобных тем, которые российский диктатор Владимир Путин использовал во время бомбардировки Украины.

Министр обороны страны отметил, что Южная Корея ожидает: Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с КНДР в сфере безопасности, особенно в отношении военных поставок, таких как артиллерийские снаряды.

Он также сказал, что Северная Корея отправила десятки баллистических ракет, чтобы помочь российскому диктатору в атаках против Украины.

Издание отметило, что в обмен на боеприпасы Россия направила в Северную Корею технологии, чтобы помочь развернуть ряд разведывательных спутников, а также обычное оружие, такое как танки и самолеты.

22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины. Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

28 февраля министры обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и США Ллойд Остин провели телефонный разговор и пообещали жестко реагировать на снабжение Северной Кореей оружия в Россию в координации с международным сообществом.

18 марта КНДР отправила в Россию 7000 контейнеров с боеприпасами и другой военной помощью.

30 апреля сообщалось, что в 32-страничном отчете наблюдатели ООН пришли к выводу, что "обломки упавшего в Харькове 2 января 2024 года снаряда происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и являются доказательством нарушения эмбарго на поставку оружия Северной Корее.

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