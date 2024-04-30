Удар по Харькову 2 января. Эксперты ООН: Город атаковала ракета Северной Кореи – Reuters

Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января 2024 года: оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову

Удар по Харькову 2 января (Фото: ГСЧС)

Обломки снаряда, упавшего в Харькове 2 января, принадлежали северокорейской баллистической ракете серии Hwasong-11. Об этом в отчете комитета Совета Безопасности указали наблюдатели ООН, его приводит агентство Reuters.

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В 32-страничном отчете наблюдатели ООН пришли к выводу, что "обломки снаряда, который упал в Харькове 2 января 2024 года, происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и нарушают эмбарго на поставки оружия Северной Кореи, отметили журналисты.

Агентство уточнило, что трое наблюдателей ООН по санкциям прибыли в Украину в начале апреля, чтобы осмотреть обломки, и не нашли доказательств того, что ракета была изготовлена Россией.

Харьков, 2 января (Фото: ГСЧС)

В отчете указывается, что информация о траектории, предоставленная украинскими властями, указывает на то, что ракета была запущена в пределах российской территории.

"Такое расположение ракеты ... означало бы ее закупку гражданами России", – сказали наблюдатели. Они акцентировали, что это было бы нарушением эмбарго на поставки оружия, наложенного на Северную Корею в 2006 году.

Харьков, 2 января (Фото: ГСЧС)

Наблюдатели ООН заявили, что баллистические ракеты серии Hwasong-11 были впервые публично испытаны Пхеньяном в 2019 году.

Через несколько дней после атаки 2 января прокуратура Харьковской области продемонстрировала СМИ фрагменты ракеты, заявив, что она отличается от российских образцов и "это может быть ракета, поставленная Северной Кореей".

Обломки иностранной ракеты, ударившей по Харькову 2 января (Фото: Харьковская областная прокуратура)

На заседании Совета Безопасности ООН в феврале США обвинили Россию в по меньшей мере девяти запусках баллистических ракет против Украины, предоставленных КНДР.

Корейская Народно-Демократическая Республика находится под санкциями ООН за ее баллистические ракеты и ядерную программу с 2006 года, и эти меры были усилены с годами.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января 2024 года. Оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в результате ракетной атаки по городу по предварительным данным погиб один человек, а общее количество пострадавших составило 62 человека.

11 января глава Харьковской ОВА Синегубов в интервью для LIGA.net заявил, что военные эксперты почти стопроцентно уверены в том, что ракеты, которыми Россия била по Харькову, в частности 2 января 2024 года, были не производства страны-агрессора.

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