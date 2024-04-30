Удар по Харкову 2 січня. В ООН підтвердили використання РФ північнокорейських ракет – Reuters

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня 2024 року: окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову

Удар по Харкову 2 січня (Фото: ДСНС)

Уламки снаряда, який впав у Харкові 2 січня, належали північнокорейській балістичній ракеті серії Hwasong-11. Про це у звіті комітету Ради Безпеки вказали спостерігачі ООН, його наводить агентство Reuters.

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У 32-сторінковому звіті спостерігачі ООН дійшли висновку, що "уламки снаряда, який впав у Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і порушують ембарго на постачання зброї Північної Кореї, зазначили журналісти.

Агентство уточнило, що троє спостерігачів ООН за санкціями прибули в Україну на початку квітня, щоб оглянути уламки, і не знайшли доказів того, що ракета була виготовлена Росією.

Харків, 2 січня (Фото: ДСНС)

У звіті вказується, що інформація про траєкторію, надана українською владою, вказує на те, що ракета була запущена в межах російської території.

"Таке розташування ракети ... означало б її закупівлю громадянами Росії", — сказали спостерігачі. Вони акцентували, що це було б порушенням ембарго на постачання зброї, накладеного на Північну Корею у 2006 році.

Харків, 2 січня (Фото: ДСНС)

Спостерігачі ООН заявили, що балістичні ракети серії Hwasong-11 були вперше публічно випробувані Пхеньяном 2019 року.

Через кілька днів після атаки 2 січня прокуратура Харківської області продемонструвала ЗМІ фрагменти ракети, заявивши, що вона відрізняється від російських зразків і "це може бути ракета, поставлена Північною Кореєю".

Уламки іноземної ракети, якою вдарили по Харкову 2 січня (Фото: Харківська обласна прокуратура)

На засіданні Ради Безпеки ООН у лютому США звинуватили Росію у щонайменше дев’яти запусках балістичних ракет проти України, наданих КНДР.

Корейська Народно-Демократична Республіка перебуває під санкціями ООН за її балістичні ракети та ядерну програму з 2006 року, і ці заходи були посилені з роками.

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня 2024 року. Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови.

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок ракетної атаки по місту за попередніми даними загинула одна людина, а загальна кількість постраждалих становила 62 людей.

11 січня очільник Харківської ОВА Синєгубов в інтерв'ю для LIGA.net заявив, що військові експерти майже стовідсотково впевнені в тому, що ракети, якими Росія била по Харкову, зокрема 2 січня 2024 року, були не виробництва країни-агресора.

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