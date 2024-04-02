Партнерство між Росією та Північною Кореєю "і далі процвітає" – Пентагон
Партнерство між Росією і Північною Кореєю і далі розвивається – КНДР надає військову підтримку Росії. Про це заявила заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх та акцентувала, що Пентагон стоятиме з Україною стільки, "скільки б часу це не зайняло".
За словами Сінгх – "партнерство і далі процвітає", Північна Корея продовжує надавати підтримку Росії.
Вона зазначила, що Пентагон раніше розсекречував інформацію для широкого загалу, а цього разу йдеться про постачання різних озброєнь.
"Ми і далі бачимо, як Росія звертається до таких партнерів, як Північна Корея, Іран, щоб надалі отримувати підтримку своєї війни в Україні. І, знаєте, ми стоятимемо з Україною, скільки б часу це не зайняло", – додала вона.
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- 22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 з Північної Кореї проти України.
- 27 лютого міністр оборони Південної Кореї заявив, що деякі оборонні заводи Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб виробляти озброєння та снаряди для Росії.
- Того самого дня США та Південна Корея домовилися рішуче реагувати на передання КНДР зброї Росії.
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