Партнерство між Росією та Північною Кореєю "і далі процвітає" – Пентагон

Північнокорейський та російський диктатори: Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: EPA)

Партнерство між Росією і Північною Кореєю і далі розвивається – КНДР надає військову підтримку Росії. Про це заявила заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх та акцентувала, що Пентагон стоятиме з Україною стільки, "скільки б часу це не зайняло".

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За словами Сінгх – "партнерство і далі процвітає", Північна Корея продовжує надавати підтримку Росії.

Вона зазначила, що Пентагон раніше розсекречував інформацію для широкого загалу, а цього разу йдеться про постачання різних озброєнь.

"Ми і далі бачимо, як Росія звертається до таких партнерів, як Північна Корея, Іран, щоб надалі отримувати підтримку своєї війни в Україні. І, знаєте, ми стоятимемо з Україною, скільки б часу це не зайняло", – додала вона.

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22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 з Північної Кореї проти України.

27 лютого міністр оборони Південної Кореї заявив, що деякі оборонні заводи Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб виробляти озброєння та снаряди для Росії.

Того самого дня США та Південна Корея домовилися рішуче реагувати на передання КНДР зброї Росії.

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