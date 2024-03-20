Держдеп США: Росія щонайменше 10 разів використовувала ракети з КНДР проти України

Прапор Північної Кореї (Фото: ЕРА/AHMAD YUSNI)

Росія щонайменше 10 разів використовувала ракети північнокорейського виробництва проти України. Про це Голосу Америки заявила Чон Пак – високопосадовиця США, що займається питаннями Корейської Народно-Демократичної Республіки в Держдепартаменті Сполучених Штатів.

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"Нас це дуже турбує. Було щонайменше 10 випадків застосування ракет КНДР на полі бою. Отже, нас дуже турбує те, що це означає для розповсюдження зброї в майбутньому і як це погіршує ситуацію", – сказала вона.

Днями міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР з минулого року відправила Росії приблизно 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.

За словами американської чиновниці, "було щонайменше 10 000 контейнерів, які вирушили з КНДР до Росії".

"Майже напевно є речі, які КНДР хоче натомість. І ми стурбовані тим, що може статися на іншій стороні. Ми також стурбовані тим, чому може навчитися КНДР у використанні Росією цієї зброї та балістичних ракет на полі бою і як це може підбадьорити та/або допомогти КНДР ще більше просувати свою програму озброєння", – сказала вона.

22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 з Північної Кореї проти України.

27 лютого міністр оборони Південної Кореї заявив, що деякі оборонні заводи Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб виробляти озброєння та снаряди для Росії.

Того самого дня США та Південна Корея домовилися рішуче реагувати на передання КНДР зброї Росії.

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