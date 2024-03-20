Держдеп США: Росія щонайменше 10 разів використовувала ракети з КНДР проти України
Росія щонайменше 10 разів використовувала ракети північнокорейського виробництва проти України. Про це Голосу Америки заявила Чон Пак – високопосадовиця США, що займається питаннями Корейської Народно-Демократичної Республіки в Держдепартаменті Сполучених Штатів.
"Нас це дуже турбує. Було щонайменше 10 випадків застосування ракет КНДР на полі бою. Отже, нас дуже турбує те, що це означає для розповсюдження зброї в майбутньому і як це погіршує ситуацію", – сказала вона.
Днями міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР з минулого року відправила Росії приблизно 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.
За словами американської чиновниці, "було щонайменше 10 000 контейнерів, які вирушили з КНДР до Росії".
"Майже напевно є речі, які КНДР хоче натомість. І ми стурбовані тим, що може статися на іншій стороні. Ми також стурбовані тим, чому може навчитися КНДР у використанні Росією цієї зброї та балістичних ракет на полі бою і як це може підбадьорити та/або допомогти КНДР ще більше просувати свою програму озброєння", – сказала вона.
- 22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 з Північної Кореї проти України.
- 27 лютого міністр оборони Південної Кореї заявив, що деякі оборонні заводи Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб виробляти озброєння та снаряди для Росії.
- Того самого дня США та Південна Корея домовилися рішуче реагувати на передання КНДР зброї Росії.
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