Госдеп США: Россия по меньшей мере 10 раз использовала ракеты из КНДР против Украины

Флаг Северной Кореи (Фото: ЕРА/AHMAD YUSNI)

Россия не менее 10 раз использовала ракеты северокорейского производства против Украины. Об этом Голосу Америки заявила Чон Пак – высокопоставленная должность США, занимающаяся вопросами Корейской Народно-Демократической Республики в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

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"Нас это очень беспокоит. Было, по меньшей мере, 10 случаев применения ракет КНДР на поле боя. Следовательно, нас очень беспокоит то, что это значит для распространения оружия в будущем, и как это усугубляет ситуацию", – сказала она.

На днях министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что КНДР с прошлого года отправила России примерно 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.

По словам американской чиновницы, "было по меньшей мере 10 000 контейнеров, отправившихся из КНДР в Россию".

"Почти наверняка есть вещи, которые КНДР хочет вместо этого. И мы обеспокоены тем, что может произойти на другой стороне. Мы также обеспокоены тем, чему может научиться КНДР использованию Россией этого оружия и баллистических ракет на поле боя, и как это может ободрить и/ или помочь КНДР еще больше продвигать свою программу вооружения", – сказала она.

22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины.

27 февраля министр обороны Южной Кореи заявил, что некоторые оборонные заводы Северной Кореи работают на полную мощность, чтобы производить вооружение и снаряды для России.

В тот же день США и Южная Корея договорились решительно реагировать на передачу КНДР оружия России.

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