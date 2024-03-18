КНДР отправила России 7000 контейнеров военной помощи — Минобороны Южной Кореи

Южная Корея утверждает, что КНДР отправила в Россию около 7000 контейнеров с военной помощью

Лидер КНДР Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов, EPA)

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что КНДР с прошлого года отправила России около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием. Об этом сообщило Sky News.

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Такое заявление Шин сделал во время пресс-конференции спустя несколько часов после того, как, по словам южнокорейских военных, Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности в восточные воды страны.

Он сообщил, что сначала Северная Корея полагалась на корабли, но впоследствии увеличила использование своих железных дорог для трансграничных поставок оружия.

Шин добавил, что Пхеньян, вероятно, получил более 9000 контейнеров помощи в обмен на военную поддержку.