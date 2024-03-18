КНДР отправила России 7000 контейнеров военной помощи — Минобороны Южной Кореи
Дем`янюк Анастасія
Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что КНДР с прошлого года отправила России около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием. Об этом сообщило Sky News.
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Такое заявление Шин сделал во время пресс-конференции спустя несколько часов после того, как, по словам южнокорейских военных, Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности в восточные воды страны.
Он сообщил, что сначала Северная Корея полагалась на корабли, но впоследствии увеличила использование своих железных дорог для трансграничных поставок оружия.
Шин добавил, что Пхеньян, вероятно, получил более 9000 контейнеров помощи в обмен на военную поддержку.
- 22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины.
- 27 февраля министр обороны Южной Кореи заявил, что некоторые оборонные заводы Северной Кореи работают на полную мощность, чтобы производить вооружение и снаряды для России.
- В тот же день США и Южная Корея договорились решительно реагировать на передачу КНДР оружия России.