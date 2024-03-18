КНДР відправила Росії 7000 контейнерів військової допомоги — Міноборони Південної Кореї

Південна Корея стверджує, що КНДР відправила в Росію близько 7000 контейнерів з військовою допомогою

Лідер КНДР Кім Чен Ин і Володимир Путін (Фото: Володимир Смірнов, EPA)

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР з минулого року відправила Росії приблизно 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням. Про це повідомило Sky News.

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Таку заяву Шин зробив під час пресконференції, через кілька годин після того, як, за словами південнокорейських військових, Північна Корея запустила балістичні ракети малої дальності в східні води країни.

Він повідомив, що спочатку Північна Корея покладалася на кораблі, але згодом збільшила використання своїх залізниць для транскордонного постачання зброї.

Шин додав, що Пхеньян, ймовірно, отримав понад 9000 контейнерів допомоги в обмін на військову підтримку.