США і Південна Корея домовилися рішуче реагувати на передання КНДР зброї Росії

Вчора міністр оборони Південної Кореї повідомив про те, що деякі оборонні заводи КНДР працюють на повну потужність, щоб виробляти озброєння для Росії

Ллойд Остін (Фото: Пентагон)

Міністри оборони Південної Кореї Шин Вон Сік та США Ллойд Остін провели телефонну розмову в середу і пообіцяли жорстко реагувати на постачання Північною Кореєю зброї до Росії в координації з міжнародною спільнотою, повідомило видання Yonhap із посиланням на заяву Міністерства оборони Сеула.

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За даними видання, США та їх партнери засудили ймовірну угоду про зброю між Пхеньяном і Москвою як порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють будь-яким країнам торгувати зброєю або іншою військовою технікою з Північною Кореєю.

"Глави оборонних відомств пообіцяли рішуче відповісти на такі дії КНДР і Росії у координації з міжнародним співтовариством", – заявили в Міноборони Південної Кореї.

Вчора міністр оборони Південної Кореї повідомив про те, що деякі оборонні заводи Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб виробляти озброєння та снаряди для Росії.

22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 з Північної Кореї проти України. Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандеру".

Раніше Північна Корея назвала "необґрунтованою" інформацію про передавання Росії балістичних ракет.

25 лютого начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія використала кілька північнокорейських ракет, "але це не масштабно".

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