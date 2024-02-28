США і Південна Корея домовилися рішуче реагувати на передання КНДР зброї Росії
Міністри оборони Південної Кореї Шин Вон Сік та США Ллойд Остін провели телефонну розмову в середу і пообіцяли жорстко реагувати на постачання Північною Кореєю зброї до Росії в координації з міжнародною спільнотою, повідомило видання Yonhap із посиланням на заяву Міністерства оборони Сеула.
За даними видання, США та їх партнери засудили ймовірну угоду про зброю між Пхеньяном і Москвою як порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють будь-яким країнам торгувати зброєю або іншою військовою технікою з Північною Кореєю.
"Глави оборонних відомств пообіцяли рішуче відповісти на такі дії КНДР і Росії у координації з міжнародним співтовариством", – заявили в Міноборони Південної Кореї.
Вчора міністр оборони Південної Кореї повідомив про те, що деякі оборонні заводи Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб виробляти озброєння та снаряди для Росії.
- 22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 з Північної Кореї проти України. Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандеру".
- Раніше Північна Корея назвала "необґрунтованою" інформацію про передавання Росії балістичних ракет.
- 25 лютого начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія використала кілька північнокорейських ракет, "але це не масштабно".
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