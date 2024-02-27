Північна Корея працює на повну потужність, щоб виробляти снаряди для Росії — Сеул

Шин Вон Сік заявив, що КНДР вже відправила до Росії близько 6700 контейнерів із боєприпасами

Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Деякі оборонні заводи Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб виробляти озброєння та снаряди для Росії. Про це повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, цитує його Yohnap.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, хоча збройові підприємства КНДР працюють на 30% потужності через нестачу сировини та електрики, деякі працюють на повну потужність.

Він зазначив, що Пхеньян уже відправив до РФ близько 6700 контейнерів – цієї кількості достатньо для розміщення близько 3 млн снарядів калібру 122 мм або 500 000 снарядів калібру 152 мм.

Шин заявив, що в обмін Північна Корея, схоже, отримує харчові продукти, предмети найпершої потреби, а також сировину та деталі, які використовуються у виробництві зброї.

"Припускається, що обсяг контейнерів із Росії до Північної Кореї буде приблизно на 30% більший, ніж обсяг контейнерів, відправлених із Північної Кореї до Росії за цей період. Схоже, що найбільшу частку становлять харчові продукти, що, як вважають, стабілізувало ціни на харчові продукти в Північній Кореї, включно з іншими предметами найпершої потреби", — сказав міністр.

Глава відомства наголосив, що Москва, ймовірно, також передала КНДР супутникові технології.

"Якщо залежність Росії від північнокорейських боєприпасів та зброї зросте, то масштаби військової технологічної допомоги РФ, ймовірно, розширяться в майбутньому. Залишається незрозумілим, якою мірою РФ запропонує технології, пов'язані з літаками та наземним обладнанням, які шукає Північна Корея. Однак, якщо Росія продовжить отримувати більше боєприпасів, масштаби передавання технологій можуть збільшитися", — резюмував він.

22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 з Північної Кореї проти України. Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандеру".

Раніше Північна Корея назвала "необґрунтованою" інформацію про передавання Росії балістичних ракет.

У той самий час генпрокурор Андрій Костін заявив, що Росія вже використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, ймовірно KN-23/24, під час ракетних обстрілів України.

Читайте також: Росія б'є по Україні ракетами із Північної Кореї. В ООН заявили, що не можуть це перевірити