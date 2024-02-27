Северная Корея работает на полную мощность, чтобы производить снаряды для России — Сеул

Шин Вон Сик заявил, что КНДР уже отправила в Россию около 6700 контейнеров с боеприпасами

Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Некоторые оборонные заводы Северной Кореи работают на полную мощность, чтобы производить вооружения и снаряды для России. Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, цитирует его Yohnap.

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По его словам, хотя оружейные предприятия КНДР работают на 30% мощности из-за нехватки сырья и электричества, но некоторые работают на полную мощность.

Он отметил, что Пхеньян уже отправил в РФ около 6700 контейнеров — этого количества достаточно для размещения около 3 млн снарядов калибра 122 мм или 500 000 снарядов калибра 152 мм.

Шин заявил, что в обмен Северная Корея, похоже, получает продукты питания, предметы первой необходимости, а также сырье и детали, используемые в производстве оружия.

"Предполагается, что объем контейнеров из России в Северную Корею будет примерно на 30% больше, чем объем контейнеров, отправленных из Северной Кореи в Россию за этот период. Похоже, что наибольшую долю составляют продукты питания, что, как полагают, стабилизировало цены на продукты питания в Северной Корее, включая и другие предметы первой необходимости", — сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что Москва, вероятно, также передала КНДР спутниковые технологии.

"Если зависимость России от северокорейских боеприпасов и оружия возрастет, то масштабы военной технологической помощи РФ, вероятно, расширятся в будущем. Остается неясным, в какой степени РФ предложит технологии, связанные с самолетами и наземным оборудованием, которые ищет Северная Корея. Однако, если Россия продолжит получать больше боеприпасов, масштабы передачи технологий могут увеличиться", — резюмировал он.

22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины. Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

Ранее Северная Корея назвала "необоснованной" информацию о передаче России баллистических ракет.

В то же время генпрокурор Андрей Костин заявил, что Россия уже использовала по меньшей мере 24 баллистических ракеты северокорейского производства, вероятно KN-23/24, во время ракетных обстрелов Украины.

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