США и Южная Корея договорились решительно реагировать на передачу КНДР оружия России

Вчера министр обороны Южной Кореи сообщил о том, что некоторые оборонные заводы КНДР работают на полную мощность, чтобы производить вооружение для РФ

Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

Министры обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и США Ллойд Остин провели телефонный разговор в среду и пообещали жестко реагировать на поставку Северной Кореи оружия в Россию в координации с международным сообществом, сообщило издание Yonhap со ссылкой на заявление Министерства обороны Сеула.

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По данным издания, США и их партнеры осудили вероятную сделку об оружии между Пхеньяном и Москвой как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают любым странам торговать оружием или другой военной техникой с Северной Кореей.

"Главы оборонных ведомств пообещали решительно ответить на такие действия КНДР и России в координации с международным сообществом", – заявили в Минобороны Южной Кореи.

Вчера министр обороны Южной Кореи сообщил о том, что некоторые оборонные заводы Северной Кореи работают на полную мощность, чтобы производить вооружения и снаряды для России.

22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины. Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

Ранее Северная Корея назвала "необоснованной" информацию о передаче России баллистических ракет.

25 февраля начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия использовала несколько северокорейских ракет, "но это не масштабно".

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