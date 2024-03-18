КНДР запустила ракети в бік Японського моря під час візиту Блінкена до Сеула – Yonhap

Запуски були здійснені за декілька годин до початку Саміту за демократію, повідомляє видання

Ракета КНДР (Ілюстративне фото: KCNA)

Північна Корея здійснила запуск декількох балістичних ракет у напрямку Японського моря під час візиту до Сеула державного секретаря США Ентоні Блінкена. Про це повідомило видання Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

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За інформацією видання, за декілька годин до початку Саміту за демократію за участі Блінкена КНДР здійснила запуск декількох балістичних ракет малої дальності у напрямку Японського моря. Про які саме ракети йдеться — видання не уточнює.

Як пише видання The Japan Times з посиланням на Міністерство оборони Японії, КНДР запустила щонайменше три балістичні ракети. Вони впали в Японське море через кілька хвилин після запуску, пролетівши близько 350 км кожна.

У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї, як пише Yonhap, заявили, що Блінкен та міністр закордонних справ країни Чо Тхе Юль засуджують Північну Корею за запуск ракет. У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що подібні провокації працюватимуть лише на зміцнення координації між Південною Кореєю, США та Японією, а також з міжнародною спільнотою.

Крім цього, сторони погодилися продовжувати співпрацю, щоб перекрити незаконні канали фінансування КНДР для її ядерної та ракетної програм.

22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 з Північної Кореї проти України. Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандеру".

Раніше Північна Корея назвала "необґрунтованою" інформацію про передавання Росії балістичних ракет.

25 лютого начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія використала кілька північнокорейських ракет, "але це не масштабно".

28 лютого повідомлялося, що США і Південна Корея домовилися рішуче реагувати на передання КНДР зброї Росії.

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