КНДР запустила ракети в бік Японського моря під час візиту Блінкена до Сеула – Yonhap
Північна Корея здійснила запуск декількох балістичних ракет у напрямку Японського моря під час візиту до Сеула державного секретаря США Ентоні Блінкена. Про це повідомило видання Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.
За інформацією видання, за декілька годин до початку Саміту за демократію за участі Блінкена КНДР здійснила запуск декількох балістичних ракет малої дальності у напрямку Японського моря. Про які саме ракети йдеться — видання не уточнює.
Як пише видання The Japan Times з посиланням на Міністерство оборони Японії, КНДР запустила щонайменше три балістичні ракети. Вони впали в Японське море через кілька хвилин після запуску, пролетівши близько 350 км кожна.
У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї, як пише Yonhap, заявили, що Блінкен та міністр закордонних справ країни Чо Тхе Юль засуджують Північну Корею за запуск ракет. У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що подібні провокації працюватимуть лише на зміцнення координації між Південною Кореєю, США та Японією, а також з міжнародною спільнотою.
Крім цього, сторони погодилися продовжувати співпрацю, щоб перекрити незаконні канали фінансування КНДР для її ядерної та ракетної програм.
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