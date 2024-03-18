КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря во время визита Блинкена в Сеул – Yonhap
Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет в направлении Японского моря во время визита в Сеул государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По информации издания, за несколько часов до начала Саммита за демократию с участием Блинкена КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. О каких именно ракетах идет речь — издание не уточняет.
Как пишет издание The Japan Times со ссылкой на Министерство обороны Японии, КНДР запустила не менее трех баллистических ракет. Они упали в Японское море спустя несколько минут после запуска, пролетев около 350 км каждая.
В Министерстве иностранных дел Южной Кореи, как пишет Yonhap, заявили, что Блинкен и министр иностранных дел страны Чо Тхэ Юль осуждают Северную Корею за запуск ракет. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные провокации будут работать только по укреплению координации между Южной Кореей, США и Японией, а также с международным сообществом.
Кроме того, стороны согласились продолжать сотрудничество, чтобы перекрыть незаконные каналы финансирования КНДР для ее ядерной и ракетной программ.
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