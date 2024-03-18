КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря во время визита Блинкена в Сеул – Yonhap

Запуски осуществлялись за несколько часов до начала Саммита за демократию, сообщает издание

Ракета КНДР (Иллюстративное фото: KCNA)

Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет в направлении Японского моря во время визита в Сеул государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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По информации издания, за несколько часов до начала Саммита за демократию с участием Блинкена КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. О каких именно ракетах идет речь — издание не уточняет.

Как пишет издание The Japan Times со ссылкой на Министерство обороны Японии, КНДР запустила не менее трех баллистических ракет. Они упали в Японское море спустя несколько минут после запуска, пролетев около 350 км каждая.

В Министерстве иностранных дел Южной Кореи, как пишет Yonhap, заявили, что Блинкен и министр иностранных дел страны Чо Тхэ Юль осуждают Северную Корею за запуск ракет. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные провокации будут работать только по укреплению координации между Южной Кореей, США и Японией, а также с международным сообществом.

Кроме того, стороны согласились продолжать сотрудничество, чтобы перекрыть незаконные каналы финансирования КНДР для ее ядерной и ракетной программ.

22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины. Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

Ранее Северная Корея назвала "необоснованной" информацию о передаче России баллистических ракет.

25 февраля начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия использовала несколько северокорейских ракет, "но это не масштабно".

28 февраля сообщалось, что США и Южная Корея договорились решительно реагировать на передачу КНДР оружия России.

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