Партнерство между Россией и Северной Кореей "продолжает процветать" – Пентагон

Северокорейский и российский диктаторы: Ким Чен Ин и Владимир Путин (Фото: EPA)

Партнерство между Россией и Северной Кореей продолжает развиваться – КНДР оказывает военную поддержку России. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх и акцентировала, что Пентагон будет стоять с Украиной столько, "сколько бы времени это ни заняло".

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По словам Сингх – "партнерство продолжает процветать", Северная Корея по-прежнему оказывает поддержку России.

Она отметила, что Пентагон ранее рассекречивал информацию для широкой общественности, а на этот раз речь идет о поставках различных вооружений.

"Мы продолжаем видеть, как Россия обращается к таким партнерам, как Северная Корея, Иран, чтобы и дальше получать поддержку своей войны в Украине. И, знаете, мы продолжаем стоять с Украиной, сколько бы времени это ни заняло", – добавила она.

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22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины.

27 февраля министр обороны Южной Кореи заявил, что некоторые оборонные заводы Северной Кореи работают на полную мощность, чтобы производить вооружение и снаряды для России.

В тот же день США и Южная Корея договорились решительно реагировать на передачу КНДР оружия России.

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